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Егорова-Илясова Александра

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Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илясов Ефрем Самуилович

Мать: Илясова Мария

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Иван

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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