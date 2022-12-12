Егорова-Илясова Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илясов Ефрем Самуилович
Мать: Илясова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван