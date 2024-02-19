Колесников Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Колесников Яков Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аграфена Дмитриевна
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феклиста Дмитриевна
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колесников Гаврила Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Егоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колесников Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно