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Колесников Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Колесников Яков Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аграфена Дмитриевна

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феклиста Дмитриевна

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колесников Гаврила Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Колесников Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Колесникова Авдотья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Авдотья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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