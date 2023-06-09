Бикмухамметов Шагзамий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухамметов Шагзамий

Место рождения

Кзыл-Тау, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикмухаметов Шагвалий

Мать: не указана

Кзыл-Тау, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмухаметова Сиямбика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бикмухаметова Сиямбика

Смерть
Неизвестно