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Агафонов Матвей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1901 ст.

Жена: Агафонова Соломония Кирилловна

Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.

Сын: Агафонов Демьян Матвеевич

Мать ребёнка: Агафонова Соломония Кирилловна

Луговой, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно