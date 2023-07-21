Агафонов Матвей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1901 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1910 ст.
Сын: Агафонов Демьян Матвеевич
Мать ребёнка: Агафонова Соломония Кирилловна
Луговой, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно