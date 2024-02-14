Тазиев Масгут Валиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазиев Масгут Валиевич

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

27.04.1948

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1948

Отец: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Мать: (Хисаметдинова) Сәлимә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тазиева Сария

Рождение ребёнка
19.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тазиева Сария

Рождение ребёнка
Около 08.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тазиева Сария

Смерть
2005

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