Тазиев Масгут Валиевич
Место рожденияд. Мещеряки Буинского р-на
Дата рождения27.04.1948
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1948
Отец: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)
Мать: (Хисаметдинова) Сәлимә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тазиева Сария
Рождение ребёнка
19.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тазиева Сария
Рождение ребёнка
Около 08.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тазиева Сария
Смерть
2005