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Пимон Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1827

Отец: Алексей Косьмин

Мать: Прасковья Фаддеева

Рождение ребёнка
28.10.1850

Сын: Алексеев Павел Пиманович

Мать ребёнка: Алексеева Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
09.06.1856

Дочь: Акилина Пиманова

Мать ребёнка: Алексеева Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Феодор Пиманов

Мать ребёнка: Алексеева Варвара Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Варвара Алексеева

Смерть
Неизвестно
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