Пимон Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1827
Отец: Алексей Косьмин
Мать: Прасковья Фаддеева
Рождение ребёнка
28.10.1850
Мать ребёнка: Алексеева Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
09.06.1856
Дочь: Акилина Пиманова
Мать ребёнка: Алексеева Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Феодор Пиманов
Мать ребёнка: Алексеева Варвара Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно