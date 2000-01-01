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Видершпан Александр Яковлевич
Видершпан Александр Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Видершпан Яков Андреевич
Мать
Видершпан (Шауэрман) Марта Иоганновна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Видершпан Яков Андреевич
Мать:
Видершпан Марта Иоганновна
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