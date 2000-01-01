Видершпан Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВидершпан Александр Яковлевич

Видершпан Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Видершпан Яков Андреевич

Мать: Видершпан Марта Иоганновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close