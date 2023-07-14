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Лобанов Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1969

Отец: не указан

Мать: Лобанова Мария Денисовна