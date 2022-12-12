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Двойнишников Пётр Филиппович

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.12.1917 ст.

Дата смерти

16.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1917 ст.

Отец: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1940

Сын: Двойнишников Виталий Петрович

Мать ребёнка: Двойнишникова Евдокия Пантелеевна

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Место жительства
До 1940
Место жительства
До 1940
Место жительства
До 1940
Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Военная служба
С 1940 по 1941
В составе 34 стрелкового полка 75 стрелковой дивизии участвовал в советско-финской войне, а затем в ВОВ.
Попал в плен (военное)
29.06.1941
Малорита, Малоритский район, Брестская область
в районе города Малорита Брестской области Белорусской ССР
Концлагерь
До ?.09.1941
Нойхаммер (Свентошув), Болеславецкий повет, Нижнесилезское воеводство, Польша
Направлен в шталаг VIII-E (308) Нойхаммер
Концлагерь
С 13.10.1941
город Зульцбах-Розенберг, Бавария, Германия
Переведен в шталаг XIII-A в городе Зульцбах-Розенберг (Бавария, административный округ Верхний Пфальц, район Амбер-Зульцбах).
Концлагерь
С 01.11.1941
Лангвассер, город Нюрнберг, Бавария, Германия
Приписан к рабочей команде № 298 с месторасположением Нюрнберг-Лангвассер (пригород Нюрнберга), в составе которой он и умер.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова Евдокия Пантелеевна

Смерть
16.01.1942
Лангвассер, город Нюрнберг, Бавария, Германия
Умер в плену. Похоронен на Южном кладбище в Нюрнберге, могила 759.
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