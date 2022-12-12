Момотова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момотова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Момотова Прасковья Мироновна

Отец ребёнка: Момотов Мирон

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
место рождения предположительно
Место жительства
Неизвестно
предположительное место проживания
Смерть
Неизвестно
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