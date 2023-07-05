Бегун Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Бегун Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Загоруйчук Доминика Григорьевна
Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно