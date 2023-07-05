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Бегун Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Бегун Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бегун Еремей Григорьевич

Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Загоруйчук Доминика Григорьевна

Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Бегун Артём Григорьевич

Отец ребёнка: Бегун Григорий Иванович

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно