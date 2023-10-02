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Арефьев Пантелей Виссарионович
Арефьев Пантелей Виссарионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Арефьев Виссарион Егорович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Арефьев Виссарион Егорович
Мать: не указана
Смерть
1943
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