Арефьев Пантелей Виссарионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьев Пантелей Виссарионович

Арефьев Пантелей Виссарионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Арефьев Виссарион Егорович

Мать: не указана

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close