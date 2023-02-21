Антипова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1967
Сын: Антипов Александр Викторович
Отец ребёнка: Антипов Виктор Александрович
Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Антипов Виктор Александрович
Вологодская область
Вологодская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно