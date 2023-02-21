Антипова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипова Любовь

Антипова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Антипов Александр Викторович

Отец ребёнка: Антипов Виктор Александрович

Вологодская область
Вологодская область
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Антипов Виктор Александрович

Вологодская область
Вологодская область
Развод
Неизвестно

Муж: Антипов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Виктор Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close