Провоторов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1918
Дата смерти16.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1941
Место жительства
С 1950 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1963
Смерть
16.02.1975
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край