Провоторов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторов Николай Сергеевич

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Место рождения

Пальная, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.07.1918

Дата смерти

16.02.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Пальная, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1950 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1963
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.02.1975
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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