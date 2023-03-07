Утробин Яков (Якушко) Мамонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробин Яков (Якушко) Мамонтов

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Место рождения

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Утробин Мамонтко Баженов

Мать: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Усть-Чепецкое (Никольское), погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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