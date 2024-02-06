Динмухаметова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динмухаметова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович

Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Пермская губерния, Шадринский уезд, Течинская Башкирская волость. 2088. Муслюмова, деревня бывшая государственная, при речке Тече, дворов 287, жителей 2478, волостное правление (уездный город 151 в.),... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динмухаметова Фатима Нигаметжановна

Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухаметов ? Нигаметжанович

Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухаметов Николай Нигаметжанович

Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухаметов Виктор Нигаметжанович

Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Динмухаметов Нигаметжан

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
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