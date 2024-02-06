Динмухаметова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение ребёнка
15.05.1923
Сын: Нигаметжанов Ансар Нигаметжанович
Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан
Пермская губерния, Шадринский уезд, Течинская Башкирская волость. 2088. Муслюмова, деревня бывшая государственная, при речке Тече, дворов 287, жителей 2478, волостное правление (уездный город 151 в.),... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динмухаметова Фатима Нигаметжановна
Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Динмухаметов ? Нигаметжанович
Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Динмухаметов Николай Нигаметжанович
Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Динмухаметов Виктор Нигаметжанович
Отец ребёнка: Динмухаметов Нигаметжан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно