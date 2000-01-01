Семенов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Семенов Эдуард Федорович

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Нина Федоровна

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

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