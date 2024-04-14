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Казанцов Антроп Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Казанцов Егор Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1782

Жена: Баяндина Агрипина Ивановна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1783

Дочь: Казанцова Устинья Антроповна

Мать ребёнка: Баяндина Агрипина Ивановна

Смерть
До 1785

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