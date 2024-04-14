Казанцов Антроп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Казанцов Егор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1782
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.02.1783
Дочь: Казанцова Устинья Антроповна
Мать ребёнка: Баяндина Агрипина Ивановна
Смерть
До 1785