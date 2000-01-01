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Ефим Якимка
Ефим Якимка
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
1746
Пол
Мужской
Отец
Исай Антонов
Мать
Авдотья Нестерова
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Исай Антонов
Мать:
Авдотья Нестерова
Смерть
1746
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