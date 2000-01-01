Ефим Якимка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Якимка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Исай Антонов

Мать: Авдотья Нестерова

Смерть
1746
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