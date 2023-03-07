Наймушина Пелагия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Пелагия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Наймушин Осип Анисимов

Отец ребёнка: Наймушин Анисим Кириллов

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Наймушин Симон (Сидор) Анисимов

Отец ребёнка: Наймушин Анисим Кириллов

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Василиса Анисимова

Отец ребёнка: Наймушин Анисим Кириллов

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Анисим Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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