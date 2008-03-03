Алпатов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатов Михаил Петрович

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Место рождения

Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

01.09.1957

Дата смерти

03.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1957

Отец: Алпатов Пётр Степанович

Мать: Алпатова Елена Сергеевна

Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1981

Дочь: Волуйская Наталья Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.2008
Борки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
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