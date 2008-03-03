Алпатов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения01.09.1957
Дата смерти03.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1957
Отец: Алпатов Пётр Степанович
Мать: Алпатова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
05.03.1981
Дочь: Волуйская Наталья Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.03.2008