Ежова (Попова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1954
Дата смерти16.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
16.08.2003
Казахстан Северное кладбище
43.365601, 76.961542