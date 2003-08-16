Ежова (Попова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Попова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1954

Дата смерти

16.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
16.08.2003
Казахстан Северное кладбище
43.365601, 76.961542
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