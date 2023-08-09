Курочкина (Бузовирова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Бузовирова) Таисия Петровна

Место рождения

Нариманов, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1941

Отец: Бузовиров Петр

Мать: не указана

Нариманов, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Георгий Евгеньевич

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Георгий Евгеньевич

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Георгий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно