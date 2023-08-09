Курочкина (Бузовирова) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения02.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1941
Отец: Бузовиров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Георгий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Георгий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно