Храмова Виктория Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова Виктория Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1993

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1993

Отец: Храмов Иван Федорович

Мать: не указана