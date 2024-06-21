Шачкова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шачкова Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Шачков Осип Самойлович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шачкова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Шачков Осип Самойлович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Шачков Осип Самойлович
Смерть
Неизвестно