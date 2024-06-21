Шачкова Марфа Яковлевна 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шачкова Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шачков Осип Самойлович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шачкова Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Шачков Осип Самойлович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шачкова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Шачков Осип Самойлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шачков Андрей Осипович

Отец ребёнка: Шачков Осип Самойлович

Смерть
Неизвестно

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