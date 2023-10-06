Калюба Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалюба Неизвестно

Калюба Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1880 г.р.

Добавил:

ЛК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Калюба Вацлава

Мать ребёнка: не указана

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Ее муж служил в армии в этом городе в начале 20 века. Город был на русской территории. Вацлава из польской семьи. Было 4 родных брата, которые остались в Белостоке. Город вскоре стал частью территории... Показать все
Смерть
Неизвестно
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