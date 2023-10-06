Калюба Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Калюба Вацлава
Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Ее муж служил в армии в этом городе в начале 20 века. Город был на русской территории. Вацлава из польской семьи. Было 4 родных брата, которые остались в Белостоке. Город вскоре стал частью территории... Показать все
Смерть
Неизвестно