Киселев Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Дмитрий Афанасьевич

Киселев Дмитрий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1919

Сын: Киселев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Киселева Иулиания Ивановна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 19об.–20.
Место жительства
Неизвестно
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close