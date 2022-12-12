Киселев Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1919
Сын: Киселев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Киселева Иулиания Ивановна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 19об.–20.
Место жительства
Неизвестно
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно