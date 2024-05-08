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Кокорев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1923

Дата смерти

21.10.1978

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1923

Отец: Кокорев Александр Михайлович

Мать: Кокорева (Федорова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
14.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Янина

Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорева Янина

Рождение ребёнка
05.11.1953

Сын: Кокорев Игорь

Мать ребёнка: Кокорева Янина

Смерть
21.10.1978
Родники, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Родники, Раменский муниципальный район, Московская область
Родниковское кладбище

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