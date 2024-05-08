Кокорев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1923
Дата смерти21.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1923
Рождение ребёнка
14.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Янина
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Янина
Рождение ребёнка
05.11.1953
Сын: Кокорев Игорь
Мать ребёнка: Кокорева Янина
Смерть
21.10.1978
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Родниковское кладбище