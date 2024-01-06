Павлина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1956
Дочь: Котогой Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Котогой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котогой Александр
Отец ребёнка: Котогой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котогой Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Котогой Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котогой Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Котогой Василий