Павлина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1956

Дочь: Котогой Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Котогой Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котогой Александр

Отец ребёнка: Котогой Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котогой Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Котогой Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котогой Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Котогой Василий

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