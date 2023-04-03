Роман Митрофанов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Митрофан Лазарев сын
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сергей Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Исай Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ефим Романов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1769