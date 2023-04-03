Роман Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман Митрофанов

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Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Митрофан Лазарев сын

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1739

Сын: Сергей Романов

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Исай Романов

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ефим Романов

Мать ребёнка: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Пономарь
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1769
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