Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Ярыгина) Лидия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубков Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубков Валентин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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