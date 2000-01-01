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Васнецов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Васнецов Алексей Григорьевич

Мать: Васнецова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Васнецов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Васнецов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Укан 1872, с. Юкаменское с 1878
Смерть
1913
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