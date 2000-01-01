Васнецов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Васнецов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Васнецов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Укан 1872, с. Юкаменское с 1878
Смерть
1913