Ганичев Яков Сосипатрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичев Яков Сосипатрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Мать: Акулина Павловна

Восприемник
13.02.1884 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Запись о рождении Ганичева Федора Сосипатровича (родного брата): "дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров и законная жена его Акулина Павлова, оба правосл. Воспр.: той же дер. кр-нин Яков Сосипатров. Кре... Показать все
Восприемник
20.09.1884 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Запись о рождении Иоанна Клеониковича Мирова: Дер. Голенина кр-нин Клеоник Александров Миров и зак. жена его Анна Дмитриева, оба правосл. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. ... Показать все
Восприемник
03.02.1886 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Запись о рождении Алексея Ивановича Ганичева. "Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын... Показать все
Восприемник
08.07.1886 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Запись о рождении Илии и Андрея Сосипатровичей Ганичевых: "Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости... Показать все
Смерть
Неизвестно
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