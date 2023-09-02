Ганичев Яков Сосипатрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович
Мать: Акулина Павловна
Восприемник
13.02.1884 ст.
Запись о рождении Ганичева Федора Сосипатровича (родного брата): "дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров и законная жена его Акулина Павлова, оба правосл. Воспр.: той же дер. кр-нин Яков Сосипатров. Кре... Показать все
Восприемник
20.09.1884 ст.
Запись о рождении Иоанна Клеониковича Мирова: Дер. Голенина кр-нин Клеоник Александров Миров и зак. жена его Анна Дмитриева, оба правосл. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. ... Показать все
Восприемник
03.02.1886 ст.
Запись о рождении Алексея Ивановича Ганичева. "Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын... Показать все
Восприемник
08.07.1886 ст.
Запись о рождении Илии и Андрея Сосипатровичей Ганичевых: "Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости... Показать все
Смерть
Неизвестно