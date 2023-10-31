Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1955

Дочь: Панчёшная Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Панчёшный Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.08.1957

Дочь: Кальницкая Вера Андреевна

Отец ребёнка: Панчёшный Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
05.12.1968

Дочь: Гальдишина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Панчёшный Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панчёшный Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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