Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1955
Дочь: Панчёшная Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Панчёшный Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
07.08.1957
Дочь: Кальницкая Вера Андреевна
Отец ребёнка: Панчёшный Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.12.1968
Дочь: Гальдишина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Панчёшный Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно