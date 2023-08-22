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(Евфимова) Ирина
(Евфимова) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Женский
Отец
Павлов Евфимий
1821 г.р.
Мать
(Лаврентьева) Евдокия
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Павлов Евфимий
Мать:
Евдокия
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