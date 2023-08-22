(Евфимова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Евфимова) Ирина

(Евфимова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Павлов Евфимий

Мать: Евдокия