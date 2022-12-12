Косноҗамал (Косножамал)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайникамал
Отец ребёнка: Габит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сәмит (Самит)
Отец ребёнка: Габит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сәгит (Сагит)
Отец ребёнка: Габит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мәлик (Малик)
Отец ребёнка: Габит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кәвир (Кавир)
Отец ребёнка: Габит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габитов Абуталип
Отец ребёнка: Габит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габит
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно