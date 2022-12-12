Косноҗамал (Косножамал) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косноҗамал (Косножамал)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайникамал

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыр

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халик

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сәмит (Самит)

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сәгит (Сагит)

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәлик (Малик)

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кәвир (Кавир)

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габитов Абуталип

Отец ребёнка: Габит

Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габит

Место жительства
Неизвестно
Имянле-Буртас, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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