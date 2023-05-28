Камнева Ирина Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Камнев Карп Петрович
Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Камнева Марина Петровна
Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно