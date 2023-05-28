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Камнева Ирина Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Камнев Карп Петрович

Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Камнева Марина Петровна

Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Камнев Семен Петрович

Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Камнев Епифан Петрович

Отец ребёнка: Камнев Петр Леонтьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камнев Петр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно