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Вяткин Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
02.02.2015

Дочь: Вяткина Александра Максимовна

Мать ребёнка: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
09.12.2017

Сын: Вяткин Константин Максимович

Мать ребёнка: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
08.07.2021

Сын: Вяткин Павел Максимович

Мать ребёнка: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна

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