Вяткин Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.2015
Дочь: Вяткина Александра Максимовна
Мать ребёнка: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
09.12.2017
Сын: Вяткин Константин Максимович
Мать ребёнка: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
08.07.2021
Мать ребёнка: Вяткина (Воронкина) Анастасия Викторовна