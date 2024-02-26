Кузнецов Леонид Всеволодович
Место рожденияСвердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 113
Дата рождения1918
Дата смерти20.12.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Кузнецов Всеволод
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 113
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Нижне-Тагильский РВК, Свердловская обл., г. Нижний Тагил
Смерть
20.12.1943