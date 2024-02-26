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Кузнецов Леонид Всеволодович

Место рождения

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 113

Дата рождения

1918

Дата смерти

20.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Кузнецов Всеволод

Мать: не указана

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 113
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Нина Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Нижне-Тагильский РВК, Свердловская обл., г. Нижний Тагил
Смерть
20.12.1943
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