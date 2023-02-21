Морисов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морисов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Морисов Андрей

Мать: Морисова Татьяна

Смерть
До 1945
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