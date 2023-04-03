Погребняк Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Погребняк Иван
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
28.06.1963
Сын: Погребняк Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
1996