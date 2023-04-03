Погребняк Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Погребняк Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
28.06.1963

Сын: Погребняк Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
1996
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