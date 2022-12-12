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Гладышев Иван

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Место рождения

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Гладышев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 5 ревизия 1798 г. Андрей Иванов сын Гладышев, записавшийся из дворцовых крестьян по указу Владимирской казенной палаты прошлого 1792 года апреля 14-го дня, который в подушной окладе по посл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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