Гладышев Иван
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: не указана
ГАВО 5 ревизия 1798 г. Андрей Иванов сын Гладышев, записавшийся из дворцовых крестьян по указу Владимирской казенной палаты прошлого 1792 года апреля 14-го дня, который в подушной окладе по посл... Показать все
Смерть
Неизвестно