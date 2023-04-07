Клюкина Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Марья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клюкин Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Клюкин Семен Васильевич

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Клюкин Никита Семенович

Отец ребёнка: Клюкин Семен Васильевич

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Клюкин Яков Семенович

Отец ребёнка: Клюкин Семен Васильевич

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
По данным последней ревизии 1858 г по д. Хлызова.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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