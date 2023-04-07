Клюкина Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Клюкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Клюкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Клюкин Семен Васильевич
По данным последней ревизии 1858 г по д. Хлызова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно