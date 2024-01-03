Бондарева Дарья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бондарева) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Бондарева) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Бондарева) Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев
Рождение ребёнка
04.03.1852
Сын: Бондарев Василий Алексеев
Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев
Смерть
1857