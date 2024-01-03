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Бондарева Дарья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бондарева) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Бондарева) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондарев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Бондарева) Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев

Рождение ребёнка
04.03.1852

Сын: Бондарев Василий Алексеев

Отец ребёнка: Бондарев Алексей Николаев

Смерть
1857

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