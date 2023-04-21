Панаськов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1938
Дата смерти25.10.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Рождение ребёнка
16.07.1969
Дочь: Панаськова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Панаськова Галина Петровна
г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.10.1972
Сын: Панаськов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Панаськова Галина Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1975
Дочь: Шорикова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Панаськова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1994