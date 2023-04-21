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Панаськов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1938

Дата смерти

25.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: Панаськов Василий Пантилеевич

Мать: Панаськова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.1969

Дочь: Панаськова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Панаськова Галина Петровна

г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.10.1972

Сын: Панаськов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Панаськова Галина Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1975

Дочь: Шорикова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Панаськова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панаськова Галина Петровна

Смерть
25.10.1994