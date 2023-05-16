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Симанович Александр Сергеевич
Симанович Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1992
Пол
Мужской
Отец
Симанович Сергей Андреевич
1973 г.р.
Мать
Симанович Машнюк Елена Дмитриевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1992
Отец:
Симанович Сергей Андреевич
Мать:
Симанович Машнюк Елена Дмитриевна
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