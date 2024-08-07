Грицук Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рунович Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Рунович Галина Борисовна
Отец ребёнка: Рунович Борис Иванович
Смерть
Неизвестно