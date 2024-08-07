Грицук Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицук Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рунович Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рунович Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рунович Борис Иванович

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Рунович Галина Борисовна

Отец ребёнка: Рунович Борис Иванович

Смерть
Неизвестно

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