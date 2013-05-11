Карпенко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.05.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпенко Иван Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1970
Дочь: Карпенко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Мотина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Мотина Людмила Алексеевна
Смерть
11.05.2013