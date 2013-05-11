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Карпенко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпенко Иван Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1970

Дочь: Карпенко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Мотина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Мотина Людмила Алексеевна

Смерть
11.05.2013