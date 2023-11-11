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Макеев Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Макеев Александр Естафьевич

Мать: Макеева Марфа Родионовна

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