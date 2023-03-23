Яковлева Александра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Александра Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Яковлев Евгений Андреев

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
22.09.1938

Сын: Яковлев Константин Андреев

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Андрей Матвеев

Смерть
Неизвестно
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