Яковлева Александра Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
22.09.1938
Сын: Яковлев Константин Андреев
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно